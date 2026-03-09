Commercio di vicinato dalla Regione altri 10 milioni di euro | Nuove insegne per far vivere i borghi

La Regione ha destinato altri 10 milioni di euro per il commercio di vicinato, con l’obiettivo di rendere più attraenti i centri storici, i borghi e le aree commerciali di prossimità. Il finanziamento mira a sostenere enti locali e imprese, favorendo l’installazione di nuove insegne e migliorando l’offerta commerciale nelle comunità locali. La misura si rivolge a rafforzare i servizi e il benessere delle aree interessate.

Al primo Forum sull'Economia urbana, il presidente de Pascale annuncia un secondo bando per le imprese, mentre è in corso quello da 14 milioni per i Comuni qualificati come hub Rendere più attrattivi i centri storici, i borghi e le aree commerciali di vicinato, sostenendo enti locali e imprese per garantire alle comunità locali più servizi e benessere. A due anni dall’approvazione della legge regionale sul Commercio, la Regione ha fatto il punto oggi nel primo Forum sull’Economia urbana organizzato a Bologna, nell’Aula magna “Irma Bandiera”, con il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora al Commercio, Turismo e Sport, Roberta Frisoni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dalla Regione 10 milioni per sostenere l'insediamento dei giovani agricoltori: contributi fino a 70mila euroGià disponibile l'avviso sulla piattaforma Sian: le domande vanno presentate entro il 10 aprile.

Luci di Natale: "Il Comune ha speso solo 1,8 milioni. Gli altri tre dalla Camera di Commercio"Per addobbare la città in vista delle festività natalizie, la spesa per il Comune di Napoli è stata di 1,8 milioni, dunque inferiore a quella di...

