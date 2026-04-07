Borghi d’Italia Zungoli conquista il podio e rilancia l’Irpinia

Zungoli si è aggiudicata il terzo posto nella classifica nazionale dei borghi d’Italia, un riconoscimento che mette in luce la qualità e il fascino del piccolo centro in provincia di Avellino. La valutazione si basa su vari parametri legati a attrattive storiche, culturali e paesaggistiche. La notizia arriva in un momento in cui l’Irpinia e la Campania si confermano come mete di interesse per il turismo nazionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Zungoli conquista il terzo posto nella classifica nazionale dei borghi d’Italia, un risultato di grande valore che porta l’Irpinia e la Campania tra le eccellenze del turismo italiano. Un riconoscimento importante che premia non solo la bellezza del borgo, ma anche il lavoro svolto negli anni per valorizzare il territorio, le tradizioni e l’identità locale. Il podio nazionale è guidato da Cingoli al primo posto e Arenzano al secondo, ma la presenza di Zungoli tra i primi tre conferma il ruolo sempre più centrale dei borghi del Sud Italia nello sviluppo turistico nazionale. “Zungoli rappresenta un esempio concreto di come i borghi possano diventare attrattori turistici di qualità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Borghi d’Italia, Zungoli conquista il podio e rilancia l’Irpinia Cingoli, il Balcone delle Marche, vince il Borgo dei Borghi 2026: sul podio anche Arenzano e ZungoliCingoli vince la tredicesima edizione del Borgo dei Borghi: conosciuto anche come il Balcone delle Marche, ha conquistato pubblico e giuria con il... Leggi anche: Milano Cortina 2026, la staffetta mista dello slittino conquista il bronzo: Italia ancora sul podio Temi più discussi: Zungoli, terzo borgo più bello d'Italia; Borgo dei Borghi 2026, classifica piccoli centri più belli d’Italia; Il borgo dei borghi, la finale; Zungoli sul podio dei borghi d’Italia: terzo posto nazionale per il borgo irpino. Zungoli, Campania | Finalista a Il Borgo dei Borghi 2026: un paese sospeso nel tempo e icona di turismoNel centro dell'Irpinia troviamo Zungoli, un particolare borgo che attrae il turismo nella regione Campania e che mostra tanti interessanti spunti. ilsussidiario.net Zungoli, terzo borgo più bello d'ItaliaIl Comune irpino sul gradino più basso del podio della classifica del Borgo dei Borghi della trasmissione Kilimangiaro su Rai3 ... rainews.it Cividale del Friuli è uno dei borghi più affascinanti del nord Italia. Un luogo dove storia, architettura e natura si incontrano in perfetta armonia Foto di @tapiocacoconut - facebook.com facebook È Cingoli il Borgo dei Borghi 2026, il comune del Maceratese è il più votato tra i 20 finalisti x.com