Are you Franca? | alla Galleria Il Casino delle Muse la mostra che svela il ritratto di Donna Franca con il figlio

Sabato 14 marzo alle 18, alla Galleria “Il Casino delle Muse” in via XII Gennaio 11 a Palermo, sarà aperta al pubblico una mostra dedicata a un nuovo dipinto del pittore Vittorio Matteo Corcos. La scena raffigura una donna con il figlio e non era mai stato esposto prima. L’opera, finora sconosciuta, viene presentata per la prima volta in questa occasione.

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Protagonista assoluta della mostra “Are you Franca?” è l’opera “Il Mattino” (Ritratto di Donna Franca Florio e Baby Boy), pastello su tela, 91,5 x 122,5 cm, circa 1901. Il capolavoro raffigura Donna Franca Florio con il figlio Ignazio, detto “Baby Boy”, e rappresenta il fulcro dell’esposizione: un privilegio raro per il pubblico, poiché di proprietà privata e non in vendita, destinato a tornare nell’ombra dopo la mostra. L’opera che il critico d’arte Giuseppe Carli propone di intitolare “Il Mattino”, è colma di simbolismo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

