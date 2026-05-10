Biennale Venezia 2026 dalla campana umana ai tappeti volanti | ecco le opere più affascinanti

Alla prossima Biennale di Venezia nel 2026, alcune delle opere più sorprendenti saranno caratterizzate da interventi artistici insoliti e coinvolgenti. Tra questi, un performer nudo che, ogni ora, funge da battacchio per una grande campana all’ingresso del Padiglione Austriaco. Accanto a questa performance, si prevedono installazioni come tappeti volanti e altre creazioni che sfidano le convenzioni tradizionali dell’arte contemporanea.

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Non è il modo usuale di misurare il tempo. Ma questo accade ogni ora, allo scoccare dell’ora. All’ingresso del Padiglione Austriaco alla Biennale d’Arte di Venezia, un performer nudo diventa il batacchio di una campana gigante, scandendo il passare del tempo.Lo spettacolo si intitola “ Seaworld Venice ” ed è opera della coreografa e artista performativa Florentina Holzinger. L’opera di Holzinger invita i visitatori in una sorta di parco a tema distopico, dove il pubblico si confronta con come il cambiamento guidato dall’uomo possa trasformare radicalmente il mondo in cui viviamo. Nel padiglione del Giappone, l’artista performativo Ei Arakawa-Nash ha creato l’opera “ Grass Babies, Moon Babies “.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Biennale Venezia 2026, dalla campana umana ai tappeti volanti: ecco le opere più affascinanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: “La Biennale selezione le opere, non i passaporti”: il discorso di Buttafuoco a Venezia dopo le polemiche e lo scontro con Giuli Dalla musica all'acqua, il padiglione Venezia alla Biennale Arte 2026Presentato dal sindaco Brugnaro il progetto "Note persistenti" curato da Giovanna Zabotti con la partecipazione di Dardust e Paolo Fantin, e le opere... Altri aggiornamenti Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Istituiti due Leoni dei Visitatori per la Biennale Arte 2026; Fuori dalla Biennale di Venezia, queste sono le mostre che non dovreste perdervi; La Biennale di Venezia 2026: le mostre più belle da vedere in città; Via alla Biennale di Venezia 2026: quali sono i padiglioni da non perdere.