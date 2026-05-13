Dal sogno alla realtà | Avellino ora costruisci il futuro

Un nuovo capitolo si apre per la città di Avellino, che si prepara a trasformare le proprie aspirazioni in progetti concreti. Dopo un lungo percorso segnato da sfide e difficoltà, le speranze di un futuro migliore si affacciano all’orizzonte. La volontà di costruire qualcosa di duraturo si unisce all’impegno di chi ha deciso di credere in questa rinascita. Ora, l’obiettivo è passare dalle parole ai fatti.

Tempo di lettura: 3 minuti Non è bastata la voglia, non è bastato il carattere e forse non sarebbe bastato nemmeno il miglior Avellino della stagione. Il Ceravolo ha chiuso il percorso biancoverde con un risultato netto, duro da accettare ma coerente con ciò che questa squadra ha mostrato per tutto l’anno: enorme spirito competitivo, ma limiti troppo evidenti per pensare davvero al salto definitivo. Eppure ridurre tutto al 3-0 sarebbe l’errore più grande. Perché l’Avellino ha costruito qualcosa che va oltre l’eliminazione. Ha riportato entusiasmo in una piazza stanca di galleggiare, ha restituito credibilità a un progetto che sembrava destinato all’ennesima stagione anonima e soprattutto ha riscoperto una mentalità che negli ultimi anni si era persa tra illusioni e confusione.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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