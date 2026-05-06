L’auto divisa in due Il noleggio cresce mentre la nuova mobilità cerca concretezza

Il 25esimo Rapporto ANIASA descrive uno scenario in cui il settore automobilistico italiano si trova diviso tra un mercato generale ancora fermo, segnato da costi elevati e incertezze legislative, e una crescita del noleggio a breve e lungo termine. Mentre le vendite di auto nuove restano lente, la domanda di servizi di mobilità alternative sta aumentando, cercando di trovare una propria dimensione concreta in un panorama in evoluzione.

Il 25esimo Rapporto ANIASA racconta un’automotive italiana divisa in due. Da una parte c’è il mercato dell’auto nel suo complesso, ancora piuttosto statico, appesantito da prezzi elevati, incertezza normativa e consumatori più prudenti. Dall’altra c’è il mondo del noleggio, che continua invece a consolidare il proprio ruolo nella mobilità di aziende, professionisti, privati e turisti. I numeri aiutano a capire il peso raggiunto dal comparto: oltre 1,5 milioni di veicoli in flotta, un giro d’affari vicino ai 17 miliardi di euro e circa un terzo delle immatricolazioni nazionali. Insomma, non si parla più di un settore laterale, ma di una componente strutturale del mercato italiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’auto divisa in due. Il noleggio cresce mentre la nuova mobilità cerca concretezza Notizie correlate Noleggio auto: cresce la concorrenza in ItaliaIl mercato del noleggio auto in Italia sta vivendo una fase di forte trasformazione. Sondaggi politici: FdI perde due punti mentre cresce il campo largo e aumenta la partecipazioneSecondo il sondaggio Only Numbers per Porta a Porta, Fratelli d'Italia resta primo partito ma perde circa due punti, mentre cresce il Movimento 5... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Le auto storiche delle forze dell'ordine in parata per le strade della Tuscia | FOTO; Bodycam sulla divisa e Targa System sulle auto, la Locale di Maranello sempre più tecnologica; Polizia Locale con auto nuove ma divise logore e tablet ciechi: Siamo stanchi di lavorare così; Manovre sospette con l'auto davanti alla polizia e quel nervosismo malcelato: 19enne in manette. L’auto che divide l’ItaliaLa macchina è uno specchio del Paese, una cartina di tornasole che rivela, con spietata precisione, dove si vive meglio e dove si vive peggio. O, per essere più precisi, dove si paga di più per vivere ... msn.com Mercato auto: Italia divisa in due, al nord il nuovo al sud l’usatoNel corso dei primi nove mesi del 2024, il mercato delle auto nuove in Italia ha registrato una crescita moderata, con un incremento dell’1,9% nelle immatricolazioni e del 3,8% nelle richieste di ... motorionline.com Maranello,le mini telecamere saranno indossate sulla divisa. Previsto anche i Targa system per le auto . - facebook.com facebook