Negli ultimi due o tre anni, il settore dei dispositivi tecnologici ha subito cambiamenti significativi, in particolare con l’introduzione dell’intelligenza artificiale. I clienti hanno modificato le loro richieste, mentre le aziende hanno adeguato le proprie strategie di conseguenza. Un rappresentante di un grande colosso del settore ha condiviso l’andamento di questo mercato, sottolineando come l’innovazione tecnologica abbia influenzato le tendenze e la domanda.

Negli ultimi due-tre anni il mercato dei device tecnologici si è evoluto anche grazie all’AI, vedendo mutare da una parte i bisogni dei clienti dall’altra le strategie delle aziende produttrici. Tra i player principali del settore troviamo certamente Lenovo, gruppo che si muove sia nel mercato business, con prodotti come la linea di PC Thinkpad, sia nel mercato consumer con prodotti pernsati per varie categorie di utenti finali, dai PC portatili (come i celebri 2-in-1 della famiglia Yoga ), ai tablet, passando per gli smartphone a marchio Motorola ed i prodotti pensati per i gamer, come la linea Legion; recentemente l’azienda ha annunciato anche QIRA, un proprio assistente AI integrato su PC e smartphone che promette di dare un boost alla produttività crossdevice.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lenovo: Alessandro De Lio racconta l’evoluzione del mercato PC e Smart Devices dal punto di vista del colosso tecnologico

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