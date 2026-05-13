L e serie poliziesche italiane prodotte dalla Rai sono come la coperta in pieno inverno: una piacevole e famigliare emozione. Nonostante seguano ritmi e binari narrativi più tradizionali rispetto a quelle internazionali, questi commissari, ispettori, donne magistrato e detective dilettanti (visibili su RaiPlay e in certi casi anche su Netflix) piacciono per ambientazioni e protagonisti – diciamo così – riconoscibili, anche se a Matera o sull’Appennino non si è mai stati. “Rocco Schiavone”, la clip della serie Rai X Leggi anche › Imma Tataranni concilia e si trasferisce a Milano, addio al procuratore punk Quali sono questi protagonisti? Rocco Schiavone, per esempio, commissario romano verace catapultato tra le nevi della Valle d’Aosta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal mitico "Rocco Schiavone" a "Blanca", il meglio della serialità poliziesca made in Italy

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