Dieci padiglioni e il meglio del Made in Italy | a Milano inaugura Tuttofood

Da milanotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano si tiene l’apertura ufficiale dell’edizione 2026 di Tuttofood, la fiera dedicata all’agroalimentare. L’evento si svolge nei padiglioni di Rho e presenta dieci padiglioni dedicati alle produzioni italiane. La manifestazione rimane uno degli appuntamenti più importanti nel settore alimentare, con espositori provenienti da diverse aree del Paese. La fiera durerà diversi giorni e include una vasta gamma di prodotti e aziende.

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Apre ufficialmente l'edizione 2026 di Tuttofood, la fiera dell'agroalimentare ospitata dai padiglioni di Rho. Per celebrare l'inizio della manifestazione, alle 11 si è tenuta la cerimonia del taglio del nastro con il saluto del ministro Adolfo Urso e alla presenza del ministro Francesco.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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