Dal ‘gufo’ alla tela di Carlotta I libri amati da Kate alla Panizzi
In vista della visita ufficiale della Principessa del Galles a Reggio Emilia, la Biblioteca Panizzi si prepara ad accogliere i visitatori e a partecipare alle iniziative in programma. La città si anima con eventi e allestimenti che coinvolgono anche questa importante istituzione culturale, mentre i cittadini si preparano a vivere un momento di attenzione internazionale. La biblioteca si mostra pronta a offrire un’anticipazione delle attività incentrate sui libri e sulla cultura.
Alla vigilia della visita ufficiale della Principessa del Galles a Reggio Emilia, anche la Biblioteca Panizzi entra nel clima di attesa che sta attraversando la città. Lo fa a modo suo: non con cerimonie o transenne, ma con una piccola mappa di letture, ispirata ai libri amati da Kate Middleton e disponibili al prestito sugli scaffali della biblioteca. La visita della Principessa porterà l’attenzione internazionale sul sistema educativo reggiano e sul Reggio Emilia Approach, modello conosciuto in tutto il mondo per il suo sguardo sull’infanzia, sulle relazioni, sull’ambiente di apprendimento e sui ’cento linguaggi’ dei bambini. La Panizzi ha scelto così di costruire un ponte leggero tra l’arrivo reale e il piacere della lettura.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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