Dal ‘gufo’ alla tela di Carlotta I libri amati da Kate alla Panizzi

In vista della visita ufficiale della Principessa del Galles a Reggio Emilia, la Biblioteca Panizzi si prepara ad accogliere i visitatori e a partecipare alle iniziative in programma. La città si anima con eventi e allestimenti che coinvolgono anche questa importante istituzione culturale, mentre i cittadini si preparano a vivere un momento di attenzione internazionale. La biblioteca si mostra pronta a offrire un’anticipazione delle attività incentrate sui libri e sulla cultura.

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