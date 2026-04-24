Dalla pelle alla tela | Claudio Barone debutta alla Biennale Dentro il Rosso di Bacoli

Alla Casina Vanvitelliana di Bacoli si apre la seconda edizione della Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea “Dentro il Rosso”, che si terrà dal 24 aprile al 3 maggio 2026. L’evento si svolge nel Parco Borbonico del Fusaro e vede il debutto dell’artista Claudio Barone, noto per le sue opere che spaziano dalla pelle alla tela. La manifestazione presenta opere di artisti provenienti da diversi paesi e si svolge in un contesto storico e naturale.

Alla Casina Vanvitelliana di Bacoli, nel Parco Borbonico del Fusaro, prende il via la seconda edizione della Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea “Dentro il Rosso”, in programma dal 24 aprile al 3 maggio 2026. Tra i partecipanti all’esposizione figura anche Claudio Barone, ex tatuatore di Marano, alla sua prima esperienza in una mostra d’arte contemporanea. Un debutto che si inserisce all’interno di un contesto artistico ampio e variegato, che vedrà la presenza di numerosi artisti provenienti da diversi ambiti espressivi. L'opera di Barone, dal titolo "La spirale del potere", intende denunciare l'effetto distruttivo delle scelte belligeranti dei potenti ai danni dei più deboli.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Dalla pelle alla tela: Claudio Barone debutta alla Biennale “Dentro il Rosso” di Bacoli Notizie correlate Leggi anche: Radio Gamec con Pedagogy of Hope debutta alla Biennale di Venezia Sky Sport Insider, Circoletto Rosso debutta il 2 Febbraio con il tennis raccontato dentroIl tennis trova una nuova voce con Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider che racconta storie, psicologia, cultura e numeri del gioco...