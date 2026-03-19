Kay Scarpetta è il personaggio protagonista di una serie di otto romanzi scritti da Patricia Cornwell. La serie segue le indagini dell’anatomopatologa, che lavora come consulente forense e si trova spesso coinvolta in casi complessi. I libri sono tra i più popolari nel genere giallo e investigativo e sono stati apprezzati dai lettori per la loro attenzione ai dettagli medici e alle trame intricate.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Se ti piacciono i crime con autopsie dettagliate, serial killer disturbanti e protagoniste che sembrano avere sempre dormito poco e pensato troppo, conosci già Kay Scarpetta. Se invece non sapete chi sia, tranquilli: è il momento giusto per recuperare. Dall’11 marzo è arrivata su Prime Video Scarpetta, la serie con Nicole Kidman nei panni della anatomopatologa più famosa della narrativa crime, con un cast che include nomi del calibro di Jamie Lee Curtis e Bobby Cannavale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Guida a Kay Scarpetta in 8 libri, i migliori e più amati sull'anatomopatologa creata da Patricia Cornwell

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