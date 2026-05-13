Dal Dolore alla Terapia | viaggio nel real world delle patologie osteometaboliche il corso all' Hotel Cetus

Da salernotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Riflettori puntati sul dolore osteoarticolare che rappresenta oggi una delle più frequenti richieste di salute da parte dei pazienti e uno dei principali motivi di accesso agli ambulatori specialistici e al SSN: è in programma il 16 maggio il Corso Scientifico Dal Dolore alla Terapia: viaggio nel.🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Le vertigini colpiscono il 30% della popolazione, Farma Group ha organizzato il primo corso in “Patologie Vestibolari: Semeiotica e terapia”CAMERANO – Si è tenuto ieri, mercoledì 15 Aprile, a Villa Gens Camuria, a pochi passi da dove sorgerà il nuovo Inrca a Camerano, il primo corso...

L’hotel: "Devastati dal dolore". Lettera ai genitori di MatteoLo staff dell’hotel Duca del Montefeltro si è detto "devastato dal dolore" per la morte di Matteo Brandimarti (foto), il 12enne deceduto dopo un...

Temi più discussi: XXIV Giornata Nazionale del Sollievo; Terapia del dolore, boom di prestazioni a Como: più servizi, nuovi ambulatori, équipe potenziata; Fibromialgia, dal registro SIR la conferma: nelle donne è più inva; Hantavirus: cos’è e i sintomi.

dal dolore dal dolore alla terapiaDal Dolore alla Terapia: viaggio nel real world delle patologie osteometaboliche, il corso all'Hotel CetusObiettivo centrale del Corso, sarà fornire ai professionisti sanitari, strumenti concreti per riconoscere e distinguere le diverse tipologie di dolore osteoarticolare - spiega il dottore Alfano - per ... salernotoday.it

dal dolore dal dolore alla terapiaTerapia del dolore Asst Lariana in forte crescita: +63% di prestazioni nel 2025Si amplia l’attività della Terapia del dolore di Asst Lariana, struttura diretta dal dottor Carlo Biundo, con un significativo incremento delle prestazioni, il rafforzamento dell’équipe medica e il po ... primacomo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web