Dal Dolore alla Terapia | viaggio nel real world delle patologie osteometaboliche il corso all' Hotel Cetus
Riflettori puntati sul dolore osteoarticolare che rappresenta oggi una delle più frequenti richieste di salute da parte dei pazienti e uno dei principali motivi di accesso agli ambulatori specialistici e al SSN: è in programma il 16 maggio il Corso Scientifico Dal Dolore alla Terapia: viaggio nel.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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