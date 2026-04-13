Lo staff dell'hotel Duca del Montefeltro ha espresso il proprio dolore per la morte di un ragazzo di 12 anni, avvenuta il giorno di Pasqua nella struttura di Pennabilli. La famiglia del ragazzo ha ricevuto una lettera in cui si legge che l’hotel è

Lo staff dell’hotel Duca del Montefeltro si è detto "devastato dal dolore" per la morte di Matteo Brandimarti (foto), il 12enne deceduto dopo un incidente avvenuto il giorno di Pasqua nella struttura di Pennabilli. Lo ha fatto con una lettera scritta ai geniutori di Matteo. Nel frattempo sono tre le persone iscritte nel registro degli indagati: il legale rappresentante della società che gestisce l’hotel, il direttore dell’albergo e il responsabile della manutenzione e della sicurezza. Il ragazzo, in vacanza con i genitori e gli zii, è rimasto coinvolto in un grave episodio nella vasca idromassaggio: secondo quanto ricostruito, la sua gamba sarebbe stata risucchiata da un bocchettone mentre si trovava in acqua con il padre, lo zio e un altro cliente.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’hotel: "Devastati dal dolore". Lettera ai genitori di Matteo

“Devastati dal dolore”. Cinema in lutto, l’attore è morto a 28 anniLa notizia ha iniziato a circolare nelle ultime ore, lasciando sgomenti fan e addetti ai lavori di un settore già segnato da numerosi lutti recenti.

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