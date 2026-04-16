Le vertigini colpiscono il 30% della popolazione Farma Group ha organizzato il primo corso in Patologie Vestibolari | Semeiotica e terapia

Ieri, a Villa Gens Camuria vicino a Camerano, si è svolto il primo corso accreditato Ecm dedicato alle patologie vestibolari, intitolato “Patologie Vestibolari: Semeiotica e terapia”. L’evento è stato organizzato dall’Agenzia Diapo con la sponsorizzazione non condizionante e ha visto la partecipazione di professionisti del settore. Le vertigini colpiscono circa il 30% della popolazione, e il corso ha affrontato aspetti relativi alla diagnosi e alle possibili terapie.

CAMERANO – Si è tenuto ieri, mercoledì 15 Aprile, a Villa Gens Camuria, a pochi passi da dove sorgerà il nuovo Inrca a Camerano, il primo corso accreditato Ecm dal titolo “Patologie Vestibolari: Semeiotica e terapia”, organizzato dall’Agenzia Diapo con la sponsorizzazione non condizionante della.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ca' Foscari e l'università di Osaka collaborano negli studi sulle patologie della popolazione anzianaContinua la collaborazione tra le città di Venezia e Osaka, dopo le varie iniziative realizzate nel corso dell'Expo 2025. Patologie pancreatiche: la nuova generazione della medicina si confronta su diagnosi e terapiaSi è concluso ieri pomeriggio, mercoledì, all’ospedale di Forlì, il pre-corso scientifico “Young” dedicato all’approfondimento delle patologie...