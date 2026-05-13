Dal Cavallino d’oro alla sfida della B Tavernelli guida l’Arezzo verso il futuro

Camillo Tavernelli ha ricevuto il Cavallino d’oro e la Perla amaranto in occasione di una cerimonia che ha concluso la premiazione dei protagonisti della recente promozione della squadra in Serie B, avvenuta dopo 19 anni. L’evento ha celebrato i riconoscimenti assegnati ai membri che hanno contribuito a questa impresa, segnando un passaggio importante per il club. Contestualmente, la squadra ha iniziato a prepararsi per la prossima stagione nel campionato di seconda divisione.

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di Andrea Lorentini Con la consegna a Camillo Tavernelli del Cavallino d’oro e della Perla amaranto, è andata in archivio anche la rassegna di premi assegnati ai protagonisti della splendida cavalcata che ha riportato l’ tra i cadetti dopo 19 anni. La serata di premiazioni, che si è svolta lunedì sera al quartiere di Porta Santo Spirito, è stata l’occasione per guardare già in prospettiva a quello che sarà il prossimo campionato di serie B. Per Tavernelli si tratta di un ritorno nella categoria superiore dopo averla già assaporata per due stagioni con la maglia del Cittadella dal 2020 al 2022. Per l’esterno di Città di Castello 38 presenze e 4 reti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dal Cavallino d’oro alla sfida della B. Tavernelli guida l’Arezzo verso il futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tavernelli vince il Cavallino d’oro Leggi anche: La consegna di Cavallino d'oro e Perla amaranto a Camillo Tavernelli Argomenti più discussi: Dal Cavallino d’oro alla sfida della B. Tavernelli guida l’Arezzo verso il futuro; Cavallino d’oro, festa a Santo Spirito; Tavernelli vince il Cavallino d’oro; Cavallino d’oro e Perla amaranto per Tavernelli. La consegna al quartiere di Santo Spirito. Viaggio di anniversario attraverso Tokyo, Kyoto (e Ohara), Sapporo (e Noboribetsu) in aprile reddit Frank A Maricocchi - Results on X | Live Posts & Updates x.com Tavernelli vince il Cavallino d’oroCamillo Tavernelli ha vinto il Cavallino d’Oro. Lo storico premio organizzato dal quartiere di Porta Santo Spirito che assegna ... msn.com