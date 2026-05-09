La consegna di Cavallino d' oro e Perla amaranto a Camillo Tavernelli
Lunedì 11 maggio alle 21.15 si svolgerà al Museo di Porta Santo Spirito la cerimonia di consegna del 69° Cavallino d’Oro a Camillo Tavernelli. Durante l’evento, Tavernelli riceverà anche la Perla Amaranto, assegnata da Amaranto Magazine alla sua nona edizione. La serata prevederà la premiazione ufficiale e la presentazione delle riconoscimenti, con la partecipazione di ospiti e rappresentanti delle realtà coinvolte.
Lunedì 11 maggio, alle ore 21.15, presso il Museo di Porta Santo Spirito, si terrà la cerimonia di assegnazione del 69° Cavallino d’Oro a Camillo Tavernelli che, nell’occasione, riceverà anche la Perla Amaranto di Amaranto Magazine, giunta alla sua nona edizione. Durante la serata saranno.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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