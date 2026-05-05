Tavernelli vince il Cavallino d’oro

Camillo Tavernelli si è aggiudicato il Cavallino d’Oro, premio organizzato dal quartiere di Porta Santo Spirito. Il riconoscimento viene assegnato al calciatore dell’Arezzo con la media voto più alta durante la stagione. La cerimonia di consegna si è svolta nel quartiere di appartenenza, celebrando così il successo del calciatore. La vittoria rappresenta un riconoscimento per le prestazioni fornite durante l’ultimo campionato.

Camillo Tavernelli ha vinto il Cavallino d’Oro. Lo storico premio organizzato dal quartiere di Porta Santo Spirito che assegna il trofeo al calciatore dell’Arezzo con la media voto più alta durante la stagione. L’esterno di Città di Castello si è aggiudicato l’ambito riconoscimento con la media di 6,99, grazie ad un campionato di altissimo livello dove si è fatto apprezzare per continuità di rendimento e dove è stato decisivo con i 10 gol realizzati, l’ultimo dei quali proprio nella partita contro la Torres che ha regalato la matematica promozione in serie B del Cavallo Rampante. Completano il podio della 69esima edizione il capitano Marco Chiosa (media 6,89) e il centrocampista Artur Ionita (media 6,88).🔗 Leggi su Lanazione.it

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