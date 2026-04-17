Durante il XIII Congresso Nazionale AICPE sono stati presentati dati che mostrano un incremento annuo del 10% nelle richieste di interventi di chirurgia estetica a livello globale. Tra le procedure più richieste ci sono gli interventi al seno e la blefaroplastica, mentre si registra una diminuzione delle liposuzioni chirurgiche. Questi numeri indicano una crescita continua nel settore, con preferenze che cambiano nel tempo.

Gli interventi di chirurgia estetica più e meno richiesti Al contrario del body contouring, che negli ultimi dieci anni registra in Italia un'inversione di tendenza nel comparto liposuzione chirurgica che cala del -20%, mentre salgono le richieste di device medicali utili per il body shaping come laser, ultrasuoni e radiofrequenze. Uno dei motivi evidenziati nel congresso per la flessione di richiesta di liposuzione tradizionale anche definito il «fenomeno Ozempic», è la diffusione di farmaci per la perdita di peso, che ha spostato la richiesta dei pazienti verso trattamenti meno invasivi di rimodellamento. Chirurgia le seno e...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le richieste di chirurgia estetica globale crescono del 10% all'anno e gli interventi al seno e la blefaroplastica sono sul podio. Cala la liposuzione chirurgica

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