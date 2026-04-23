Dalla robotica alla IA a Napoli il futuro della chirurgia mini-invasiva Da oggi al Pascale esperti di tutto il mondo

A Napoli, presso il centro di ricerca Pascale, si svolge un evento dedicato alle innovazioni nel campo della chirurgia mini-invasiva, con particolare attenzione alla robotica Single Port e all’intelligenza artificiale. Durante l’iniziativa, sono stati trasmessi in diretta 13 interventi su tumori genitourinari e nuove tecniche terapeutiche. Professionisti provenienti da diversi paesi partecipano per condividere esperienze e aggiornamenti sulle tecnologie più recenti.

Dalla robotica Single Port all’intelligenza artificiale, passando per 13 interventi in diretta: esperti da tutto il mondo a confronto su tumori genitourinari e nuove strategie terapeutiche. Non solo un congresso, ma un laboratorio internazionale: questo l’obiettivo della settima edizione di Uronews, ospitata tra le sale operatorie dell’Istituto dei tumori Pascale di Napoli e la sala convegni di Villa Doria D’Angri. Il convegno, che prende il via oggi, è organizzato da Sisto Perdonà, direttore del dipartimento di Urologia oncologica del Pascale che sottolinea: “Al centro dell’edizione 2026 c’è l’evoluzione della chirurgia uro-oncologica, sempre più orientata verso approcci personalizzati e mini-invasivi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Leggi anche: Dalla robotica alla Ia, a Napoli il futuro della chirurgia mini-invasiva Ospedale San Marco, introdotta la robotica mini invasiva nella chirurgia maxillo faccialeLa chirurgia robotica microinvasiva del collo fa il suo ingresso con successo, per la prima volta in Europa secondo letteratura, all’ospedale San... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: IA: le dita robotiche plasmano il futuro della produttività; Chirurgia senza sangue, al Pascale la svolta robotica rivoluzionaria; Napoli, prima resezione epatica robotica al mondo: Perdite ematiche minime; Le eccellenze italiane dell’Industria 4.0 protagoniste ai MADE Future Industry Awards. Dalla robotica alla Ia, a Napoli il futuro della chirurgia mini-invasivaDalla robotica Single Port all'intelligenza artificiale, passando per 13 interventi in diretta: esperti da tutto il mondo a confronto su tumori genitourinari e nuove strategie terapeutiche. (ANSA) ... ansa.it Antonio Conte può lasciare Napoli: i dettagli. - facebook.com facebook