Il Trophy tour e' a Padova per quattro giorni dal 23 al 27 aprile

Dal 23 al 27 aprile, Padova ospita il Trophy Tour con due giornate dedicate al tennis. La Canottieri Padova accoglie l’evento sabato 25 e domenica 26 aprile, offrendo al pubblico l’opportunità di vedere da vicino la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, considerati due tra i trofei più rinomati del tennis internazionale. L’iniziativa coinvolge appassionati e sportivi in un’occasione di condivisione e partecipazione.

La Canottieri Padova si prepara a vivere due giornate di sport, storia e partecipazione collettiva accogliendo sabato 25 e domenica 26 aprile il Trophy Tour con l’esposizione ufficiale della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, i due trofei più prestigiosi del tennis mondiale. L’evento.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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