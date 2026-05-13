Dal 16 maggio targhini sui monopattini | norme chiare ora controlli urgenti

Dal 16 maggio entra in vigore l’obbligo di applicare un “targhino” sui monopattini, norme che sono state annunciate da settimane. Le autorità hanno deciso di intensificare i controlli per verificare il rispetto di questa disposizione. La novità riguarda tutti i mezzi in circolazione, che dovranno essere dotati di un dispositivo di identificazione. La misura mira a regolamentare l’uso dei monopattini in città e a facilitare le eventuali operazioni di verifica.

Ennesimo non imprevedibile caso di cronaca annunciata: dopo settimane, anzi mesi che se ne parla, sabato 16 maggio entra in vigore l’obbligo del “ targhino ”. Tutti i proprietari di monopattini elettrici devono dotarsi di un contrassegno identificativo personale da applicare sul mezzo in modo ben visibile. Il targhino dovrà essere installato sul parafango posteriore oppure, se assente, sulla parte anteriore del piantone dello sterzo. È da tempo che se ne parla, perché da anni il problema di chi si sposta con questo mezzo va accentuandosi sia per il numero dei monopattini in circolazione sia per l’abbondante casistica di indisciplina, tanto...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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