Monopattini | targa con bollo dal 16 maggio Ma come saranno garantiti i controlli?

A partire dal 16 maggio, i monopattini in circolazione dovranno essere dotati di una targa e sarà necessario pagare un bollo. La nuova norma introduce l’obbligo di identificazione attraverso la targa, ma non sono ancora chiari i dettagli sui controlli e le verifiche che saranno effettuate per assicurare il rispetto di questa disposizione. La data si avvicina e si attendono chiarimenti su come verranno gestiti i controlli.

Roma, 6 maggio 2026 - Tra dieci giorni, sabato 16 maggio, i monopattini dovranno circolare con la targa ( e si dovrà pagare anche un bollo ). Il contrassegno identificativo si può richiedere attraverso il Portale dell’automobilista. Mentre è slittato a due mesi più tardi, dunque a luglio, l’obbligo di assicurazione per i mezzi di mobilità elettrica. Ma alla vigilia di una svolta che nelle intenzioni del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini deve garantire prima di tutto la sicurezza stradale – come il vicepremier ha ribadito anche a Foggia, nella sua visita all’Istituto Poligrafico dello Stato, nel fare il gesto simbolico di apporre la prima targa - sono tante le preoccupazioni di chi sulla strada lavora.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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