Canile Drammatico | spettacoli performance musica e talk dal 14 al 17 maggio
Dal 14 al 17 maggio, il Teatro Europa di Parma ospiterà la terza edizione di Canile Drammatico Festival, un evento che prevede quattro giorni di spettacoli, performance, musica e talk. Durante le giornate si svolgeranno anche laboratori e momenti di convivialità, offrendo un programma ricco di attività che si svolgeranno negli spazi del teatro. La manifestazione si svolge nell’arco di quattro giornate consecutive, con eventi che si susseguiranno dalla mattina fino a sera.
Quattro giornate intense, da mattina a sera, con spettacoli, performance, musica, talk, laboratori, momenti di convivialità, compongono la terza edizione di Canile Drammatico Festival, che si svolgerà a Parma dal 14 al 17 maggio negli spazi del Teatro Europa.Un progetto ideato e promosso dalla.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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