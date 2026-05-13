Dal 13 maggio al 14 novembre Monte-Carlo diventa capitale mondiale dell’Alta Gastronomia
Dal 13 maggio al 14 novembre, Monte-Carlo ospiterà la sesta edizione del festival des Étoilés, un evento dedicato all’Alta Gastronomia. La manifestazione si svolgerà nel Principato, attirando chef di fama internazionale e appassionati di cucina di tutto il mondo. Durante i mesi, si svolgeranno degustazioni, showcooking e conferenze, offrendo un’occasione per scoprire le creazioni di chef rinomati e approfondire le tecniche culinarie di alto livello.
I l festival des Étoilés Monte-Carlo torna per la sua sesta edizione a partire dal 13 maggio. Resort più stellato al mondo, con sei ristoranti che totalizzano dieci stelle Michelin, Monte-Carlo Société Des Bains de Mer proporrà, durante tutta la stagione primavera-estate, una collezione di sei cene a quattro mani di altissimo livello, orchestrate dai suoi chef stellati, prima di concludere l’evento con il tradizionale gala di chiusura del festival il 14 novembre. Jannik Sinner vince Montecarlo e sale sul trampolino. Poi guarda giù: «Ma quanto è alto?» X Leggi anche › Camille Gottlieb incanta Montecarlo: omaggio a nonna Grace Kelly con un abito iconico Per questa nuova edizione, Alain Ducasse, Yannick Alléno, Marcel Ravin e Dominique Lory si alterneranno alla guida dei vari momenti gastronomici.🔗 Leggi su Iodonna.it
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