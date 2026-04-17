Nasce l’International Day of Air Sports | il 14 ottobre diventa la giornata mondiale degli sport dell’aria

Dal 2026, il 14 ottobre sarà riconosciuto come l’International Day of Air Sports, una giornata mondiale dedicata agli sport dell’aria. Questa data è stata inserita nel calendario internazionale dello sport e celebrerà le attività che coinvolgono il volo e gli sport aeronautici. La decisione è stata annunciata di recente e a partire dal prossimo anno questa ricorrenza sarà ufficialmente riconosciuta a livello globale.

Una nuova data entra nel calendario internazionale dello sport: dal 2026, il 14 ottobre sarà ufficialmente celebrato come International Day of Air Sports, la giornata globale dedicata agli sport dell’aria. L’iniziativa è stata annunciata dalla FAI (World Air Sports Federation), con l’obiettivo di creare un momento condiviso capace di unire appassionati, professionisti e organizzazioni di tutto il mondo. Una celebrazione globale e partecipativa. L’International Day of Air Sports nasce come un evento diffuso, aperto a chiunque voglia partecipare: singoli, club, federazioni e comunità locali saranno invitati a organizzare attività, eventi e iniziative, sia dal vivo che online.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Nasce l’International Day of Air Sports: il 14 ottobre diventa la giornata mondiale degli sport dell’aria Notizie correlate Le nuove Nike Air Liquid Max sono il colpo di scena dell'Air Max Day 2026All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. Dorna Sports si rinnova e diventa MotoGP Sports Entertainment GroupLa società promotrice del campionato mondiale di MotoGP ha annunciato un cambio di identità prima dell’inizio della stagione 2026, puntando a una... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Lions Day 2026 a Messina: prevenzione e solidarietà in Piazza Duomo; 13 Settembre: il Mondo Celebra le Grotte — Postojna ospita la prima Giornata Internazionale delle Grotte e del Carsismo; Al via Bergamo International Jazz Day 2026 dedicato a Gianni Bergamelli; International jazz day: il Piacenza jazz club protagonista del festival diffuso che celebra il jazz nel mondo. Sta per arrivare la terza edizione di International Jazz Day Roma 2026 all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone! Per l’edizione 2026 abbiamo scelto, con ancora maggiore determinazione, di dare - facebook.com facebook