Aeronautica Militare | Napoli diventa la capitale del volo dal 28 marzo al 1° aprile

Dal 28 marzo al 1° aprile, Napoli ospiterà le Giornate Azzurre organizzate dall'Aeronautica Militare. L'evento si svolgerà nel villaggio allestito in Piazza del Plebiscito e si concluderà con uno spettacolo delle Frecce Tricolori. Durante questa settimana, saranno presenti esibizioni e dimostrazioni aeree aperte al pubblico. Sono previste attività di intrattenimento e visite ai mezzi militari esposti.

Aeronautica Militare: dal 28 marzo al 1° aprile Napoli ospita le Giornate Azzurre. Il villaggio a Piazza del Plebiscito e il gran finale con le Frecce Tricolori. L'Aeronautica Militare si appresta a trasformare il cuore di Napoli in un grande palcoscenico per celebrare il suo 103° anniversario. A partire da domani, 28 marzo, e fino al prossimo 1° aprile, la città ospiterà le "Giornate Azzurre", un fitto calendario di appuntamenti che spaziano dalla cultura aeronautica alle tecnologie di ultima generazione. L'iniziativa, che gode del patrocinio delle principali autorità locali, si pone l'obiettivo di avvicinare i cittadini, e in particolare i giovani, ai valori e alle eccellenze della Forza Armata attraverso esperienze immersive e incontri diretti con i piloti e il personale tecnico. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Aeronautica Militare: Napoli diventa la capitale del volo dal 28 marzo al 1° aprile Articoli correlati La forza di una donna, anticipazioni dal 28 marzo al 3 aprile 2026: Sirin vittima del suo stesso piano, Arda bambino prodigio?Il serial drammatico turco La forza di una donna (Kad?n) continua a regalarci molti colpi di scena nei consueti appuntamenti in daytime su Canale 5. Tutto quello che riguarda Aeronautica Militare Temi più discussi: Predator distrutto nell'attacco iraniano all'hangar in Kuwait: è il modello teleguidato da Amendola - FoggiaToday; Marco Feoli ferito in Kuwait è ricoverato al Celio; Napoli, celebrato il precetto pasquale interforze nella basilica di San Francesco Di Paola - Napoli Village; Maiori, in mostra il fascino delle supercar. La Festa dell’Aronautica Militare a Napoli sul Lungomare e al Plebiscito, ci sarà MattarellaIl 103esimo anniversario dell'Aeronautica Militare si terrà a Napoli nel 2026, con il Presidente Sergio Mattarella ... fanpage.it Anniversario dell'Aeronautica Militare con le frecce tricolori e alla presenza di MattarellaGli eventi avranno luogo in Piazza del Plebiscito e nell’area di Via Francesco Caracciolo/Rotonda Diaz, con attività aperte alla cittadinanza dal 28 marzo al 1° aprile 2026. napolitoday.it Napoli si prepara ad accogliere un evento di grande rilevanza nazionale: le celebrazioni per il 103° anniversario dell’Aeronautica Militare, che animeranno la città con un programma ricco di iniziative aperte a cittadini e visitatori. Dal 28 marzo al 1° aprile, P - facebook.com facebook Un aereo da trasporto Hercules dell'Aeronautica Militare della Colombia è precipitato oggi poco dopo il decollo in una zona rurale del dipartimento di Putumayo nei pressi della località di Puerto Leguízamo. Lo conferma un post sui social del ministro della x.com