Dai Nerds ai combattimenti con Van Damme | addio all' attore Donald Gibb

L’attore Donald Gibb è deceduto, lasciando il mondo del cinema e del wrestling. Conosciuto principalmente per aver interpretato ruoli in film d’azione e commedie, ha lavorato spesso accanto a Jean-Claude Van Damme. La sua carriera include anche apparizioni in produzioni televisive e partecipazioni in eventi di wrestling. La notizia della sua scomparsa ha fatto il giro dei media, suscitando ricordi tra fan e colleghi.

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Tanti lo ricorderanno soprattutto per aver recitato al fianco di Jean-Claude Van Damme in uno dei suoi film di maggiore successo, “ Senza esclusione di colp i”, o per il ruolo nella saga cinematografica “ La rivincita dei nerds ”, ma la sua fama ha attraversato gli anni ’80 e i primi ’90 grazie anche alla partecipazione a numerose serie cult televisive: il mondo del cinema e quello del piccolo schermo piangono la prematura scomparsa di Donald Gibb, deceduto, come riferito dalla famiglia, nella sua abitazione in Texas a causa di complicazioni legate a problemi di salute di cui soffriva da tempo. Nato a New York il 4 agosto del 1954, prima di approdare a Hollywood, Gibb è stato un atleta di livello universitario.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dai "Nerds" ai combattimenti con Van Damme: addio all'attore Donald Gibb ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Addio a Donald Gibb, indimenticabile ‘Orco’ della ‘Rivincita dei Nerds’: aveva 71 anni(Adnkronos) – Addio a Donald Gibb, divenuto iconico negli anni '80 grazie al ruolo di Frederick 'Orco' Palowaski nella saga comica 'La rivincita dei... Muore a 71 anni Donald Gibb, l’attore di Senza Esclusione di Colpi e La Rivincita dei NerdsRoma, 13 maggio 2026 – È morto a 71 anni Donald Gibb, attore diventato un’icona del cinema cult anni Ottanta grazie a film come La rivincita dei nerd...