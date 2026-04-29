Setacciati dai carabinieri i feudi delle baby-gang

I carabinieri hanno effettuato controlli nelle zone considerate a rischio, concentrandosi su alcune aree del territorio note per la presenza di gruppi di giovani. Durante le operazioni, sono state ispezionate diverse zone e identificate persone sospette, con l’obiettivo di prevenire eventuali attività illegali. Le forze dell’ordine hanno anche sequestrato alcuni oggetti considerati pericolosi o sospetti, e stanno proseguendo le indagini per chiarire eventuali collegamenti tra i gruppi presenti nelle aree interessate.

Riflettori puntati sulle principali aree sensibili del territorio, in particolare nelle zone dei centri commerciali Gran Reno e Meridiana, ma anche nei pressi della stazione Garibaldi, recentemente teatro di una rapina messa a segno da una baby gang, senza dimenticare infine la rotonda dell’Unipol Arena. Sono questi, infatti, i luoghi al centro degli intensi controlli svolti lo scorso fine settimana dai carabinieri della Compagnia di Casalecchio di Reno: l’operazione ha portato all’identificazione di circa un centinaio di persone, nonché al controllo di una ventina di veicoli e otto esercizi pubblici. Nel dettaglio, sul fronte della sicurezza stradale, sono state elevate sanzioni per un totale di circa 2.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Setacciati dai carabinieri i feudi delle baby-gang Baby Gang arrestato a Lecco: blitz dei Carabinieri smantella gruppo armato Notizie correlate Leggi anche: Baby Gang, il video dell'arresto diffuso dai Carabinieri: l'artista sfoggia armi di vario tipo Carabinieri di Lecco: nuove misure per Baby GangOperazione dei Carabinieri di Lecco: nuove misure cautelari per Mouhib Zaccaria, alias “Baby Gang” I Carabinieri di Lecco hanno eseguito nelle prime... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Terni, blitz contro il gioco illegale: 22 locali setacciati da Questura, Carabinieri e GdF. Otto sanzioni per i trasgressori; Setacciati il centro e lo scalo ferroviario. Cinque segnalati per droga; Carabiniere fuori servizio salva un’anziana caduta dal balcone; Blitz nella periferia Est: hashish, cocaina e 10.000 euro. Due arresti a Tor Bella Monaca e Valle Martella. Csaba dalla Zorza. Peaceful Reveries · Cozy Hour. Layer cake Facile. Montate 80 g di zucchero con 3 uova intere. Aggiungete 50 g di farina 00 e 30 g di cacao amaro, setacciati insieme. Incorporate e versate in uno stampo da 18 cm, imburrato e infarinato. I - facebook.com facebook