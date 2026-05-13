Dai campi alla pet therapy per coppie | la rivoluzione dei giovani agricoltori toscani I dati di Coldiretti

Le campagne toscane stanno attraversando un cambiamento significativo, con molti giovani agricoltori che stanno abbandonando le pratiche tradizionali per dedicarsi a nuove attività, come la pet therapy e altre forme di agricoltura sociale. Secondo i dati di Coldiretti, questa trasformazione rappresenta la più grande transizione generazionale avvenuta nella regione dal dopoguerra. Le nuove generazioni si stanno avvicinando al settore agricolo puntando su innovazione e sostenibilità.

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Le campagne toscane stanno vivendo la più imponente transizione generazionale dal dopoguerra a oggi. A dispetto di un quadro demografico generale fortemente negativo, il settore primario regionale attrae sempre più under 40, trasformando radicalmente il concetto stesso di azienda agricola e spingendolo verso un modello multifunzionale e innovativo, definito ‘5.0’. A fotografare questa evoluzione sono i dati Infocamere (Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – ISR), presentati in occasione dell’assemblea regionale Giovani Impresa Coldiretti Toscana, tenutasi negli spazi della Cooperativa Giaggiolo a Castelfranco Piandiscò. I numeri del ricambio generazionale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Dai campi alla pet therapy per coppie: la rivoluzione dei giovani agricoltori toscani. I dati di Coldiretti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Alla Psichiatria del Meyer arriva Pitagora, il primo gatto in corsia per la pet therapyFirenze, 2 maggio 2026 – Rosso, affettuosissimo e instancabile dispensatore di fusa. Di Fido mi fido. Ecco la pet therapy all’"Isola dei Girasoli"Prende vita un nuovo progetto che unisce solidarietà, cura e rapporto con gli animali. Coldiretti, aumentano i giovani al lavoro nei campi nel 2025Aumentano i giovani al lavoro nei campi in Italia, con una crescita del 18% nel secondo trimestre del 2025 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. È quanto emerge da un'analisi della ... ansa.it Una scala di bandiere e orgoglio. Il viaggio tricolore di Coldiretti : La forza dei campi in ComuneLe bandiere gialle, con la spiga del grano. Qualcuno indossa anche la pettorina. E c’è chi si è portato il tricolore che magari sventola sulla facciata della corte, la vista che si apre sui campi. Al ... ilrestodelcarlino.it