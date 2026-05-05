Questa mattina a Milano si concentrano le principali notizie riguardanti il Milan, ancora scosse dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Si parla di un possibile crollo nelle prestazioni post-Scudetto e di rischi per alcuni giocatori chiave. Inoltre, si discutono le recenti decisioni prese da RedBird e Furlani, che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. La situazione della squadra resta al centro dell’attenzione, con molte questioni ancora aperte.

Il Milan ha perso contro il Sassuolo: una sconfitta che ha portato inevitabilmente strascichi e che ne porterà altri ancora, soprattutto se la squadra di Massimiliano Allegri non dovesse ritrovare subito la vittoria contro l'Atalanta. Restano tre le partite per finire la stagione, e per la Champions League servono due vittorie, senza pensare alla Roma quinta in rimonta. Tutti i punti persi dal Milan dopo lo Scudetto, milioni investiti per una sola Supercoppa, i possibili sacrifici nel nome del bilancio. Sono queste le top news e le analisi del momento dei rossoneri da Pianeta Milan. L'allarme arriva da 'La Gazzetta dello Sport': il bilancio di quest’anno per il Milan, si chiuderà in passivo a meno che entro il 30 giugno non sia venduto un giocatore importante.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le Top News del mattino: crollo post-Scudetto. Big a rischio e gli errori di RedBird e Furlani

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