Britney Spears guidava in modo folle ad alta velocità | l'inseguimento della polizia è durato un'ora

Britney Spears è stata fermata dalla polizia dopo un inseguimento di un'ora durante il quale guidava ad alta velocità e mostrava segni di alterazione. Prima di scomparire da Instagram, è stata ripresa mentre ballava da sola al buio su una canzone degli Enya. La cantante è stata coinvolta in un episodio che ha attirato l'attenzione dei media.

Nuovi dettagli sull'arresto di Britney Spears: guidava a velocità folle con segni di alterazione. L'ultimo video prima di sparire da Instagram: ballava da sola al buio su una canzone degli Enya. Il significato della Mela Reintegrata, l'opera d'arte di Milano finita sull'Instagram di Britney Spears: Britney Spears ha ironizzato su una scultura di fronte a stazione Centrale a Milano, pensando fosse opera dell'AI: in realtà, si tratta dell'opera di... Britney Spears è stata arrestata per guida in stato di ebbrezza. La popstar 44enne, in seguito all'episodio, ha cancellato il suo account Instagram e a maggio dovrà rispondere delle accuse in tribunale. Britney Spears arrestata per guida in stato di ebbrezza: cosa è successo in California. La popstar fermata nella contea di Ventura, in California. Recentemente aveva ottenuto un ordine restrittivo contro uno stalker. Britney Spears è stata fermata nella contea di Ventura, in California, con il sospetto di guida in stato di ebbrezza nella serata di mercoledì 4 marzo.