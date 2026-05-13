Da Rebibbia al palco della Lumsa di Roma arriva ‘Il Tunnel dei Sogni’

Da un carcere di Roma a un evento pubblico, si svolge “Il Tunnel dei Sogni”, un progetto che ha avuto origine tra le mura di Rebibbia. L’iniziativa coinvolge detenuti e si è sviluppata in un percorso che si è concluso con una presentazione sul palco di un’università della città. Raramente, esperienze di questo tipo riescono a uscire dal contesto carcerario per essere condivise con il pubblico più ampio.

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(Adnkronos) – Ci sono esperienze che prendono forma all’interno del carcere e che raramente riescono a uscire all’esterno. Venerdì 15 maggio alle 12 al Teatro della Lumsa una di queste esperienze incontra il pubblico. È “Il Tunnel dei Sogni”, la mise-en-scène firmata dal gruppo Libere Bolle, frutto di un percorso etico sviluppato all’interno della Casa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il teatro di Rebibbia in scena all’Università LUMSAIl panorama culturale e sociale della Capitale si appresta a vivere una giornata di straordinaria intensità emotiva e civile. Da Forlì al palco di Rebibbia: Barbara Semeraro conduce il concorso "Miss Mamma Cuore di Mamma"Lo scorso 11 maggio, Tanja Hrustic, 20 anni, mamma di due bimbi, è stata eletta “Miss Mamma Cuore di Mamma”, evento unico al mondo, che si è tenuto... Argomenti più discussi: Il teatro di Rebibbia in scena all’Università LUMSA; Il teatro di Rebibbia in scena all’Università LUMSA. Da Rebibbia al palco della Lumsa di Roma, arriva 'Il Tunnel dei Sogni'Venerdì 15 maggio la mise-en-scène firmata dal gruppo Libere Bolle, liberamente ispirato al volume 'I volti della povertà in carcere' di Rossana Ruggiero ... adnkronos.com Carcere: i detenuti di Rebibbia portano in scena Il Tunnel dei Sogni il 15 maggio alla Lumsa di RomaPer la prima volta dopo anni un’esperienza teatrale nata in carcere viene presentata fuori dalle mura detentive. Accadrà il 15 maggio a Roma, al Teatro della Lumsa, dove alle ore 12 andrà in scena Il ... agensir.it