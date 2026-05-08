Il teatro di Rebibbia in scena all’Università LUMSA

Il teatro di Rebibbia sarà protagonista di un evento che coinvolgerà l’Università LUMSA, portando in scena uno spettacolo che affronta temi legati alla realtà carceraria. L’iniziativa si svolgerà nel contesto accademico e vedrà la partecipazione di attori e professionisti del settore. L’obiettivo è stimolare una riflessione sulle condizioni delle strutture detentive e sulle storie dei detenuti. L’evento è aperto al pubblico e si terrà nel corso della giornata.

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Il panorama culturale e sociale della Capitale si appresta a vivere una giornata di straordinaria intensità emotiva e civile. Venerdì 15 maggio 2026, uno spicchio di realtà solitamente confinato dietro alte mura di cinta e cancelli insuperabili irromperà nello spazio libero del teatro. La Sala Teatro della LUMSA Università accoglierà infatti un evento eccezionale: la rappresentazione de Il Tunnel dei Sogni, una profonda mise-en-scène ideata e portata sul palco dal gruppo Libere Bolle. Questa formazione artistica non è una compagnia tradizionale, ma il risultato vibrante di un percorso etico e umano germogliato all’interno della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso a Roma.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il teatro di Rebibbia in scena all’Università LUMSA Notizie correlate All’Università LUMSA la decima edizione di ‘Fare Impresa in Italia’Si terrà il 16 e il 17 aprile la decima edizione di ‘Fare impresa in Italia’, l’annuale convegno dedicato all’imprenditorialità italiana, organizzato... Leggi anche: Università LUMSA, Federico Vecchioni riceve il Dottorato di Ricerca honoris causa in Mediterranean Studies. History Law & Economics Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A Rebibbia gli invisibili parlano a noi nessuno; Così si abbassa il sipario sul teatro in carcere; Più cultura in carcere. Retromarcia del Dap sulle attività per i detenuti (di F. Olivo); Il Tunnel dei Sogni. Così si abbassa il sipario sul teatro in carcereIn molti istituti penitenziari non è più possibile fare le rappresentazioni teatrali di fronte a un pubblico. A seguito di una circolare dello scorso ottobre, che centralizza le decisioni sulle attivi ... vita.it Teatro in carcere: ancora limitazioni da Rebibbia a Monza. Spiragli a GenovaA Rebibbia del teatro dell'alta sicurezza resta solo un simulacro. E lo stesso vale ad Asti. A Monza, un festival lungo un mese tutto dedicato al teatro in carcere è stato completamente ripensato, ... huffingtonpost.it Rebibbia Grand Hotel. Torture live, trasferimenti accomodati: cosìi boss comandano in carcere ift.tt/jL789Ib x.com Nella prima foto, Capannelle nel 1957 su un tratto della via Tiburtina in direzione Rebibbia. Fonte: il film I soliti ignoti. Nella seconda foto, fatta dal sottoscritto, è visibile lo stesso tratto di strada così come si presenta oggi. facebook