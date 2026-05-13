Da Forlì al palco di Rebibbia | Barbara Semeraro conduce il concorso Miss Mamma Cuore di Mamma
Lo scorso 11 maggio si è svolto all’interno del carcere femminile di Rebibbia a Roma il concorso “Miss Mamma Cuore di Mamma”, un evento che ha coinvolto diverse partecipanti. Tra le protagoniste c’era anche Tanja Hrustic, 20 anni e mamma di due bambini, che ha vinto la competizione. La conduttrice dell’evento è stata la giornalista e presentatrice proveniente da Forlì.
Lo scorso 11 maggio, Tanja Hrustic, 20 anni, mamma di due bimbi, è stata eletta “Miss Mamma Cuore di Mamma”, evento unico al mondo, che si è tenuto all’interno del Carcere Femminile di Rebibbia - Roma. All’evento hanno partecipato 12 mamme detenute, che nel teatro del carcere romano di Rebibbia.🔗 Leggi su Forlitoday.it
Notizie correlate
Bellezza oltre le sbarre: il concorso Miss Mamma entra nel carcere di RebibbiaLunedì 11 maggio, ritorna per la seconda edizione, l’evento “Miss Mamma - Cuore di Mamma”, un concorso di bellezza e simpatia, che si terrà in una...
“Miss Mamma” nel carcere di Rebibbia, parrucchiere cesenate in supporto tra le detenuteAnche quest’anno il cesenate Roberto Foschi entra nel carcere di massima sicurezza di Rebibbia per partecipare a un’iniziativa dedicata alle detenute.