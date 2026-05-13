Da Forlì al palco di Rebibbia | Barbara Semeraro conduce il concorso Miss Mamma Cuore di Mamma

Lo scorso 11 maggio si è svolto all’interno del carcere femminile di Rebibbia a Roma il concorso “Miss Mamma Cuore di Mamma”, un evento che ha coinvolto diverse partecipanti. Tra le protagoniste c’era anche Tanja Hrustic, 20 anni e mamma di due bambini, che ha vinto la competizione. La conduttrice dell’evento è stata la giornalista e presentatrice proveniente da Forlì.

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