Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro | presa banda italiana

Una banda italiana è stata smantellata dopo aver commesso oltre venti furti in diverse gioiellerie in Spagna, portando via un bottino di circa 500 mila euro. Le operazioni sono state coordinate dalle forze dell’ordine, che hanno individuato e arrestato alcuni membri del gruppo. Durante le rapine, uno dei complici distraeva i dipendenti, mentre un altro sottraeva i gioielli dai banconi dei negozi.

(Adnkronos) – Una distraeva il dipendente della gioielleria mentre l’altra sottraeva i tappetini di gioielli dal bancone del negozio. Era il modus operandi usato dalla banda smantellata nel corso di un'operazione congiunta della Polizia nazionale spagnola e del Servizio Centrale operativo della Polizia, con la Squadra Mobile di Roma. Gli arrestati, provenienti dall’Italia, residenti a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it E' caccia alla banda dei diamanti: bottino da 500mila euroDopo il clamoroso furto avvenuto ieri 4 marzo a Noventa Padovana ai danni di un rappresentante orafo quarantenne di Treviso, i carabinieri della... Rapine nei supermercati, presa la banda della 500: il congegno elettronico per rubare le auto, gli assalti con la pistola e 18.000 euro di bottinoPADOVA - Quattro rapine a mano armata ai danni di altrettanti supermercati delle province di Padova, Bologna e Bergamo commesse in poco più di un...