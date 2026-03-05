Scoperto il covo dello spaccio tra giovani | cocaina e hashish anche a minorenni 4 arresti

I carabinieri di San Paolo di Civitate hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di quattro giovani tra i 20 e i 29 anni. Le indagini hanno portato alla scoperta di un covo di spaccio dove venivano venduti cocaina e hashish, anche a minorenni. L’operazione ha portato all’arresto dei sospettati, coinvolti in vari ruoli all’interno del gruppo.

Per tre di loro sono scattati gli arresti domiciliari, mentre a un quarto indagato è stata concessa la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’indagine, avviata e conclusa dal mese di settembre a ottobre 2025, è stata coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condotta dalla Stazione Carabinieri di San Paolo di Civitate. Sono ben 45 episodi di cessioni di stupefacente contestati ed effettuati a qualunque ora del giorno, spesso anche a minorenni. Effettuato un arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, 6 assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Foggia e sono stati sequestrati circa 15 grammi di sostanza stupefacente tra cocaina e hashish, oltre a 300 euro in contanti, provento dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

