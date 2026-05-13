Da locomotiva d’Italia a hub europeo Ecco la nuova sfida della Lombardia

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lombardia si prepara a trasformare il suo ruolo, passando da semplice motore economico nazionale a un centro di riferimento in Europa. Questa evoluzione mira a rafforzare la posizione della regione nel panorama continentale, puntando su nuove infrastrutture e investimenti. La sfida riguarda anche l’attrazione di aziende e iniziative che possano consolidare la sua presenza come hub strategico nel cuore del continente.

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Numeri solidi, leadership consolidata nel Paese, ora la Regione rafforza la sua strategia per attrarre investimenti dall’estero Alla Lombardia non basta più essere «solo» la locomotiva d'Italia e uno dei territori più competitivi a livello europeo. Ora la nuova sfida è diventare un vero e proprio hub industriale e tecnologico capace di competere a livello internazionale. La strategia regionale per l'attrazione degli investimenti è stata presentata ieri a Palazzo Grazioli a Roma. Gli obiettivi, come spiegano dalla Regione, sono sia aumentare i flussi sia attrarre investimenti capaci di generare innovazione, rafforzare le filiere produttive e creare occupazione qualificata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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