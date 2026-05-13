La Lombardia si prepara a trasformare il suo ruolo, passando da semplice motore economico nazionale a un centro di riferimento in Europa. Questa evoluzione mira a rafforzare la posizione della regione nel panorama continentale, puntando su nuove infrastrutture e investimenti. La sfida riguarda anche l’attrazione di aziende e iniziative che possano consolidare la sua presenza come hub strategico nel cuore del continente.

Numeri solidi, leadership consolidata nel Paese, ora la Regione rafforza la sua strategia per attrarre investimenti dall’estero Alla Lombardia non basta più essere «solo» la locomotiva d'Italia e uno dei territori più competitivi a livello europeo. Ora la nuova sfida è diventare un vero e proprio hub industriale e tecnologico capace di competere a livello internazionale. La strategia regionale per l'attrazione degli investimenti è stata presentata ieri a Palazzo Grazioli a Roma. Gli obiettivi, come spiegano dalla Regione, sono sia aumentare i flussi sia attrarre investimenti capaci di generare innovazione, rafforzare le filiere produttive e creare occupazione qualificata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Da locomotiva d’Italia a hub europeo. Ecco la nuova sfida della Lombardia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Lombardia, hub europeo e globale per l’Italia: la Regione spinge “Invest in Lombardy”

Talenti della Lombardia: “È la locomotiva d’Italia e tra i 4 motori d’Europa. Ora fare leva sul green”Milano, 7 maggio 2’026 - Prima regione in Italia per imprese, occupazione e valore aggiunto.

Argomenti più discussi: Da locomotiva d’Italia a hub europeo. Ecco la nuova sfida della Lombardia; Farmaci, Lombardia locomotiva d’Italia: 100 imprese, 50% studi clinici e 11,9 mld di export; Talenti della Lombardia: È la locomotiva d’Italia e tra i 4 motori d’Europa. Ora fare leva sul green; Investire in Lombardia, da locomotiva del Paese a hub europeo.

L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico boccia il Governo italiano. Ma a sentire la Meloni non abbiamo tutti i numeri in crescita? Non siamo la locomotiva d'Europa? #MeloniSquallidaBugiarda x.com

Dal film del 1945 La freccia nel fianco, un treno unico a corrente alternata trifase da 10kV arriva e parte da Riofreddo (Italia) nella primavera del 1943 reddit

Da locomotiva d’Italia a hub europeo. Ecco la nuova sfida della LombardiaNumeri solidi, leadership consolidata nel Paese, ora la Regione rafforza la sua strategia per attrarre investimenti dall’estero ... ilgiornale.it