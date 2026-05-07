La Lombardia si conferma come la regione più produttiva d’Italia, con il maggior numero di imprese, occupati e valore aggiunto. Secondo dati recenti, la regione rappresenta una delle quattro principali economie europee. Il focus attuale è sull’adozione di politiche e investimenti nel settore green, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria posizione economica e sostenibile. La Lombardia si distingue come una delle aree più dinamiche del Paese.

Milano, 7 maggio 2’026 - Prima regione in Italia per imprese, occupazione e valore aggiunto. Seconda regione in Unione Europea per valore aggiunto nell’industria e sul podio europeo anche per manifattura, commercio, trasporto e accoglienza, attività finanziarie e assicurative, attività immobiliari, attività professionali, scientifiche e tecniche e pure attività artistiche, sportive e intrattenimento. L’elenco è lungo. “E ci racconta che la Lombardia non solo è la locomotiva del Paese ma anche uno dei quattro motori d’Europa”, sottolinea Ermete Realacci, presidente di Fondazione Symbola, che oggi presenterà lo studio “I talenti della Lombardia“ promosso da Fondazione Symbola in collaborazione con Fondazione Cariplo e con la partnership di PoliS Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Talenti della Lombardia: “È la locomotiva d’Italia e tra i 4 motori d’Europa. Ora fare leva sul green”

Notizie correlate

Italia sul podio per brevetti green in Europa. Dalla manifattura all’informatica: i settoriL’Italia sale sul podio europeo dei brevetti green e rafforza il legame tra sostenibilità e competitività industriale.

Europa suicida: fare nuovi debiti per il GreenUno studio della Commissione riconosce che la transizione energetica incide sui conti pubblici dell’Unione.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Bando Talenti Regione Lombardia 2026: Fondo Perduto per l’Assunzione di Ricercatori nelle PMI; Cultura e green economy, la sfida dei talenti per la Milano del futuro: il dossier sull'importanza di attrarre i giovani; Piano Talenti: 7 milioni per portare i dottori di ricerca nelle imprese lombarde; Talenti della Lombardia: È la locomotiva d’Italia e tra i 4 motori d’Europa. Ora fare leva sul green.

Cultura e green economy, la sfida dei «talenti» per la Milano del futuro: il dossier sull’importanza di attrarre i giovaniLo studio «I talenti della Lombardia», promosso da Fondazione Symbola in collaborazione con Fondazione Cariplo. Ermete Realacci: «Il sistema culturale della regione continua a creare posti di lavoro» ... milano.corriere.it

Biotech come motore di sviluppo. Il caso LombardiaLe aziende biotech sono un fattore di sviluppo. A livello nazionale e locale. Hanno un impatto sul Pil, generano posti di lavoro sia diretti sia indiretti. repubblica.it

TALENT LEAGUE OF BOXING – LIGURIA vs LOMBARDIA Nel cuore della Talent League of Boxing (TLB), la competizione che valorizza i migliori talenti del pugilato dilettantistico, la rappresentativa Elite della Liguria torna sul ring davanti al proprio pubbli - facebook.com facebook