Da Firenze si vola a San Sebastián | nuova rotta Volotea unica diretta dall’Italia

Da firenzetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 21 settembre, un nuovo volo diretto collega Firenze a San Sebastián, nei Paesi Baschi spagnoli. La rotta sarà operata due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, ed è l’unica tratta diretta dall’Italia verso questa città. La compagnia aerea ha annunciato questa novità, ampliando così le proprie destinazioni internazionali da Firenze. La nuova rotta sarà disponibile con frequenze regolari a partire dalla fine di settembre.

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Volotea annuncia una nuova destinazione internazionale in partenza da Firenze: da lunedì 21 settembre sarà attivo il collegamento diretto per San Sebastián, nel cuore dei Paesi Baschi spagnoli, con due frequenze settimanali (lunedì e giovedì). A partire da novembre, invece, i voli saranno operati.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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