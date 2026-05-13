Da Firenze si vola a San Sebastián | nuova rotta Volotea unica diretta dall’Italia

Da lunedì 21 settembre, un nuovo volo diretto collega Firenze a San Sebastián, nei Paesi Baschi spagnoli. La rotta sarà operata due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, ed è l’unica tratta diretta dall’Italia verso questa città. La compagnia aerea ha annunciato questa novità, ampliando così le proprie destinazioni internazionali da Firenze. La nuova rotta sarà disponibile con frequenze regolari a partire dalla fine di settembre.

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