LIVE Italia-Nuova Zelanda Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA | partita da non sbagliare si alza la palla a due a San Juan

Alle ore 21 si è alzata la palla a due a San Juan per la partita tra Italia e Nuova Zelanda valida per le qualificazioni mondiali di basket 2026. La sfida è iniziata con le formazioni titolari designate dai rispettivi allenatori, tra cui Keys C. La partita è trasmessa in diretta e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE S’incomincia. Buon divertimento a tutti e forza Italia! Questi gli Starting five scelti dai due CT: Keys C. Verona Zandalasini Cubaj Spreafico (Italia); Shearer Graham Robati Pizzey Dalton (Nuova Zelanda) 21:55 E’ il momento della presentazione delle squadre al Coliseo de Puerto Rico, con la palla a due che verrà alzata tra circa cinque minuti dopo gli inni nazionali. 21:52 Il CT Andrea Capobianco, attraverso il sito della FIP, ha commentato così il successo delle sue ragazze di questa notte: “ L’atteggiamento delle ragazze è stato eccezionale, c’è stata grande attenzione in tutti i pochi allenamenti e tutte le mie giocatrici hanno portato in campo quello che avevamo preparato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliare, si alza la palla a due a San Juan Articoli correlati LIVE Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di... LIVE Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliare, si comincia alle 22.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di... Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Nuova Zelanda... Temi più discussi: Italia-Nuova Zelanda oggi 12 marzo in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streaming; Rugby, ora all'Italia manca da battere solo la Nuova Zelanda; Pre-Mondiale, Italia-Porto Rico 78-41. Stasera Azzurre con la Nuova Zelanda (22.00, SkySport, RaiSport e Dazn); Nuova Zelanda - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT. Italia-Nuova Zelanda oggi 12 marzo in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingA poche ore di distanza dal debutto contro Porto Rico l’Italbasket femminile torna in campo oggi giovedì 12 marzo alle 22:00 ora italiana contro la Nuova ... oasport.it LIVE Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Nuova ... oasport.it Qualificazioni Mondiali, Italia-Nuova Zelanda alle 22 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Italbasket x.com Italia e Nuova Zelanda insieme per studiare come il terreno amplifica i terremoti - facebook.com facebook