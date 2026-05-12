Electrolux una crisi che arriva da lontano

Electrolux ha comunicato che eliminerà 1.700 posti di lavoro negli stabilimenti italiani, con un impatto maggiore nelle Marche. La decisione riguarda la riduzione della produzione e comporta licenziamenti per i lavoratori delle aree interessate. La società ha spiegato che questa misura è necessaria per adeguarsi alle condizioni di mercato. L’annuncio ha generato preoccupazione tra i dipendenti e le autorità locali coinvolte.

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