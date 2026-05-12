Electrolux una crisi che arriva da lontano
Electrolux ha comunicato che eliminerà 1.700 posti di lavoro negli stabilimenti italiani, con un impatto maggiore nelle Marche. La decisione riguarda la riduzione della produzione e comporta licenziamenti per i lavoratori delle aree interessate. La società ha spiegato che questa misura è necessaria per adeguarsi alle condizioni di mercato. L’annuncio ha generato preoccupazione tra i dipendenti e le autorità locali coinvolte.
Il taglio è crudele. E pesante. La multinazionale Electrolux annuncia 1.700 esuberi negli stabilimenti italiani e colpisce al cuore soprattutto le Marche. Qui, infatti, un’intera fabbrica, quella di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, dove 170 persone producono cappe aspiranti di alta gamma, sarà addirittura chiusa. Mentre a Forlì, altro cuore pulsante del colosso degli elettrodomestici, è previsto lo stop alla produzione dei piani cottura, una fetta importante del giro d’affari del polo romagnolo. Dopo l’ufficializzazione da parte degli svedesi di questo piano lacrime e sangue, che sulla carta ipotizza quindi un ridimensionamento enorme, considerato che nella Penisola gli addetti sono 4.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Electrolux annuncia un drastico piano di tagli che colpisce duramente l'Italia. Il colosso svedese ha ufficializzato l'esubero di 1.700 dipendenti su un totale di 4.000, segnando una crisi senza precedenti per il gruppo nel nostro Paese. ? La decisione più dr facebook
???? #Crisi #Electrolux, il momento più buio: l'azienda annuncia 1.700 licenziamenti e questa è l' Italia del va tutto bene con una crisi economica finanziaria alle stelle e posti di lavoro che vanno in fumo e fanno Spot acchiappa Voticchi x.com
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