Una donna di Ancona ha raccontato la sua difficile situazione in seguito alla crisi aziendale che coinvolge Electrolux. La donna ha espresso preoccupazioni riguardo al modo in cui riuscirà a sostenere la famiglia e a coprire le spese quotidiane, tra cui l’affitto e le esigenze di sua figlia. La sua testimonianza mette in luce le difficoltà di molte persone colpite dalla situazione lavorativa dell’azienda.

Ancona, 13 maggio 2026 – “Come mantengo mia figlia? Come faccio con le spese e l’affitto? Loro non se lo chiedono?”. Nelle parole di Elisabetta Cola, 55 anni e una felpa dell’ Electrolux addosso, c’è il dramma di chi vede il proprio futuro sgretolarsi a un passo dal traguardo. https:www.ilrestodelcarlino.itanconacronacaqui-cerreto-desi-ho-famiglia-c842099c Oltre a lei altri 170 colleghi si trovano in difficoltà . Davanti ai cancelli di Cerreto d’Esi, sventolando la bandiera della Fim Cisl, Elisabetta vive un terribile déjà-vu: dopo 33 anni di sacrifici in quella che un tempo era l’ex Best, la multinazionale ha deciso di staccare la spina, inserendo il sito marchigiano in un piano di tagli da 1.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi Electrolux, la disperazione di Elisabetta: “Come mantengo la mia famiglia?”

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