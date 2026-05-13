Da domani, il centrocampista sarà in ritiro per iniziare il percorso di recupero, mentre il Milan ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio in vista della partita contro il Genoa a Marassi.

Ieri pomeriggio il Milan è tornato al lavoro in vista della delicata trasferta di Marassi contro il Genoa. Posticipato a domani il ritiro della squadra, non “punitivo“ ma ritenuto necessario per ritrovare concentrazione e serenità e soprattutto cementare il gruppo tenuto ieri a rapporto dall’allenatore che ha nuovamente cercato di dare una scossa all’interno dello spogliatoio richiamando i giocatori alle proprie responsabilità. Contro i rossoblù sarà emergenza viste le squalifiche di Estupinan, Saelemaekers e Leao. In rampa di lancio Bartesaghi, Athekame e Nkunku, anche se l’allenatore spera di recuperare Pulisic (ieri però non si è allenato) che domenica scorsa ha dato forfait per un problema al gluteo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da domani in ritiro. Modric accelera per il recupero

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