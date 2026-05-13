Da domani in ritiro Modric accelera per il recupero

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da domani, il centrocampista sarà in ritiro per iniziare il percorso di recupero, mentre il Milan ha ripreso gli allenamenti ieri pomeriggio in vista della partita contro il Genoa a Marassi.

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Ieri pomeriggio il Milan è tornato al lavoro in vista della delicata trasferta di Marassi contro il Genoa. Posticipato a domani il ritiro della squadra, non “punitivo“ ma ritenuto necessario per ritrovare concentrazione e serenità e soprattutto cementare il gruppo tenuto ieri a rapporto dall’allenatore che ha nuovamente cercato di dare una scossa all’interno dello spogliatoio richiamando i giocatori alle proprie responsabilità. Contro i rossoblù sarà emergenza viste le squalifiche di Estupinan, Saelemaekers e Leao. In rampa di lancio Bartesaghi, Athekame e Nkunku, anche se l’allenatore spera di recuperare Pulisic (ieri però non si è allenato) che domenica scorsa ha dato forfait per un problema al gluteo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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