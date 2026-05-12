La squadra di calcio di Milano si prepara per il ritiro pre-stagionale, ma non a partire da domani. La decisione arriva dopo le recenti sconfitte e risultati deludenti nelle ultime partite. La dirigenza ha comunicato che il ritiro si terrà nelle prossime settimane, senza indicare una data precisa. La squadra continuerà gli allenamenti in vista delle prossime competizioni senza interruzioni immediate.

Nei pressi di Casa Milan, nell'ultimo periodo soprattutto, il clima non è dei migliori, sopratutto dopo la contestazione fatta nei confronti di Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, e la sconfitta contro l'Atalanta, che ha messo a duro rischio la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Il tutto, ha portato ad una decisione molto importante. Nelle ultime ore, però, sono emerse delle piccole modifiche. Secondo quanto riferito da Daniele Longo, giornalista sportivo, il Milan non andrà in ritiro da domani, bensì a partire da giovedì. Nella mattinata di domani, infatti, a Milanello è prevista una doppia seduta di allenamento.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, squadra verso il ritiro, ma non da domani: ecco quando si parte

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