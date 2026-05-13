Da Bush contestato a Trump venerato la parabola americana di Meloni
A 11 anni, Meloni assistette alla protesta del Fronte della Gioventù contro il presidente degli Stati Uniti, guidata da Rampelli e Alemanno. Nel corso degli anni, la sua immagine pubblica è cambiata: da giovane contestatrice a leader riconosciuta, con una popolarità crescente tra gli elettori. La sua evoluzione si inserisce in un panorama politico americano segnato da figure come Bush e Trump, che hanno suscitato reazioni molto diverse nel pubblico.
Aveva undici anni, Meloni, quando il suo futuro mentore, Fabio Rampelli, guidò insieme a Gianni Alemanno la protesta del Fronte della Gioventù contro George H.W. Bush, in visita a Nettuno per onorare i luoghi dello sbarco alleato del 1944 e visitare il cimitero americano. Era il 29 maggio del 1989, il corteo presidenziale che procede nel tripudio generale per le strade della città, e un manipolo di giovani camerati che “gandhianamente”, come ricorda Rampelli, si sdraiano sull’asfalto per bloccare tutto. Vengono subito allontanati, qualcuno a spintoni, qualcuno a manganellate: Rampelli finisce ricoverato con un occhio tumefatto e il timore di perdere la vista.🔗 Leggi su Linkiesta.it
Le ton monte entre Donald Trump et Giorgia Meloni
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