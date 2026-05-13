Da Bush contestato a Trump venerato la parabola americana di Meloni

A 11 anni, Meloni assistette alla protesta del Fronte della Gioventù contro il presidente degli Stati Uniti, guidata da Rampelli e Alemanno. Nel corso degli anni, la sua immagine pubblica è cambiata: da giovane contestatrice a leader riconosciuta, con una popolarità crescente tra gli elettori. La sua evoluzione si inserisce in un panorama politico americano segnato da figure come Bush e Trump, che hanno suscitato reazioni molto diverse nel pubblico.

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