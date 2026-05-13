Da Abodi e La Russa a Maldini e Bonolis gli ospiti e i vip attesi alla finale di Coppa Italia Lazio-Inter

Stasera alle 21 si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Numerosi ospiti e personaggi noti sono attesi nell'evento, che si svolge in una cornice di grande attenzione mediatica. Tra le presenze previste ci sono figure di spicco del mondo sportivo e dello spettacolo, pronti a seguire e commentare l'incontro. La serata si preannuncia ricca di momenti di interesse, con molta curiosità attorno alle persone che parteciperanno.

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