Coppa Italia – SuperMotta porta la Lazio alla finale contro l’Inter

Nella partita di coppa Italia, il portiere della Lazio si è distinto parando quattro rigori, una situazione senza precedenti. La squadra biancoceleste ha così conquistato la finale contro l’Inter, grazie alla sua prestazione eccezionale tra i pali. La vittoria ha coinvolto anche i dirigenti, l’allenatore e i tifosi, che hanno celebrato questa impresa insolita e storica per la società.

Motta! Motta! Motta! Motta! Quattro gol? No, una cosa mai vista: quattro rigori parati. La Lazio, Lotito, Sarri e tutti i calciatori e i tifosi laziali devono fare un monumento al portierino biancoceleste. È lui a prendere sulle spalle una squadra intera e a portarla a Roma per incontrare, il 13 maggio, l’Inter nella finale di Coppa Italia 2026. La partita con l’Atalanta, a Bergamo, è durata 210 minuti (più il recupero di nove) senza decidere il vincitore. Primo tempo equilibrato, con prevalenza in campo dei padroni di casa e con gli ospiti asserragliati in difesa e impegnati a cercare di addormentare l’incontro. Ma i bergamaschi non passano. Il secondo tempo è più combattuto.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Coppa Italia – SuperMotta porta la Lazio alla finale contro l’Inter Inter Milan - Lazio | 2-0 | Highlights | Serie A 2025-26 | inter lazio Notizie correlate Motta porta la Lazio in finale di Coppa Italia: i tifosi ci andranno?Edoardo Motta para quattro rigori su cinque all’Atalanta e porta la Lazio in finale di Coppa Italia. Atalanta-Lazio (Coppa Italia, 22-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. In palio un posto in finale contro l’InterProprio come l’altra semifinale di Coppa Italia, anche quella fra Atalanta e Lazio riparte dal pareggio dell’andata. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Coppa Italia: Atalanta-Lazio: la sequenza dei rigori, super-Motta porta i biancocelesti in finale Video; Super Motta porta la Lazio in finale! Atalanta ko ai rigori, ora l'Inter; Atalanta-Lazio: la sequenza dei rigori, super-Motta porta i biancocelesti in finale; Lazio-Inter, la finale: probabili formazioni, quando e dove vederla. Coppa Italia, la finale è Inter-Lazio. Motta eroe, quattro rigori parati all’AtalantaEdoardo Motta entra nella storia e la Lazio conquista la finale di Coppa Italia. Il giovane portiere 21enne para quattro rigori all’Atalanta nella lotteria dei penalty e trascina i biancocelesti di ... sportal.it Atalanta-Lazio: Motta eroe ai rigori, biancocelesti in finale di Coppa ItaliaLa Lazio conquista la finale di Coppa Italia dopo una sfida intensa contro l’Atalanta, decisa ai calci di rigore e segnata dalla straordinaria prestazione del portiere Motta. A Bergamo, i ... ilmessaggero.it Maurizio Sarri hails ‘amazing’ goalkeeper Edoardo Motta after a penalty shoot-out win over Atalanta, and hopes Lazio fans suspend their boycott for the Coppa Italia Final with Inter on May 13. #Lazio #Atalanta #CoppaItalia #AtalantaLazio #Calcio #CoppaItali x.com La Lazio vola in finale di Coppa Italia grazie a Motta che para quattro rigori: sarà finale con l'Inter all'Olimpico. Le pagelle facebook