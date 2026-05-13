Cybercrime maxi operazione della Polizia in cinque città

La polizia ha condotto una vasta operazione che ha coinvolto cinque città italiane, smantellando un’organizzazione criminale accusata di aver commesso reati informatici, tra cui accesso abusivo ai sistemi, corruzione e divulgazione di segreti d’ufficio. L’indagine ha portato all’arresto di diversi soggetti e al sequestro di apparecchiature elettroniche. L’azione si inserisce in un’ampia strategia di contrasto al cybercrime.

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Nel mirino un’organizzazione criminale accusata di accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Napoli, sta conducendo – tra Napoli, Roma, Ferrara, Belluno e Bolzano – una vasta operazione di polizia giudiziaria nei confronti di una organizzazione criminale dedita all’accesso abusivo ai sistemi informatici, corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal Procuratore della Repubblica di Napoli, che si terrà alle ore 10:30 nei locali dell’Aula Beatrice della Procura.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Cybercrime, maxi operazione della Polizia in cinque città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate ‘Ndrangheta, maxi operazione della polizia in cinque regioni: 54 arrestiLe accuse vanno dal traffico di stupefacenti al tentato omicidio, fino all’uccisione di animali. Leggi anche: Maxi operazione della polizia: 2 arresti, 4 denunce e quasi 100 persone controllate Argomenti più discussi: Napoli, maxi operazione della Polizia tra Campania e Nord Italia: indagini su accessi abusivi ai sistemi informatici e corruzione; Europol arresta pedofilo in Spagna e colpisce Terrorgram con Operazione Grimm -. Napoli, maxi operazione della Polizia tra Campania e Nord Italia: indagini su accessi abusivi ai sistemi informatici e corruzioneMaxi operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura di Napoli tra Campania, Lazio, Veneto ed Emilia-Romagna. ilgazzettinovesuviano.com Hacker cinese estradato dagli USA: maxi operazione internazionale della Polizia di Stato contro il cybercrime globaleUn’importante operazione internazionale contro il cybercrime ha portato all’estradizione di un hacker cinese ritenuto altamente pericoloso, consegnato dalle autorità italiane agli Stati Uniti dopo una ... ilmessaggero.it