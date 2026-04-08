‘Ndrangheta maxi operazione della polizia in cinque regioni | 54 arresti

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno portato a termine un'operazione che ha coinvolto cinque regioni italiane, portando all'arresto di 54 persone. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti nelle province di Vibo e altre aree, eseguendo i provvedimenti restrittivi. L'azione si inserisce in un'inchiesta volta a contrastare attività illegali riconducibili alla 'Ndrangheta. Sono stati sequestrati beni e documenti durante le operazioni.

Le accuse vanno dal traffico di stupefacenti al tentato omicidio, fino all’uccisione di animali. Tutti i reati contestati sono aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa. Gli agenti della polizia di Stato hanno effettuato l’arresto di 54 persone tra le province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, nell’ambito di un’inchiesta che ha dato conferma della piena operatività della consorteria di ‘ndrangheta nota come “Locale dell’Ariola” e, in particolare, della ‘ndrina che fa capo alle famiglie Emanuele e Idà di Gerocarne. Coinvolto per aspetti legati al traffico di stupefacenti anche Marco Ferdico, uno degli indagati dell’inchiesta “Doppia Curva”. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - ‘Ndrangheta, maxi operazione della polizia in cinque regioni: 54 arresti ‘Ndrangheta, 54 arresti in cinque regioni: operazione coordinata dalla Dda di CatanzaroDalle prime ore di mercoledì mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della... 'Ndrangheta, la polizia esegue 54 misure cautelari in cinque regioniSono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché traffico di stupefacenti, tentato... Maxi operazione contro la ‘ndrangheta: 28 arresti, smantellata rete di traffico internazionale Temi più discussi: Ndrangheta, maxi operazione della polizia di Stato: 54 arresti in 5 regioni; ’Ndrangheta, maxi operazione della Polizia: 54 arresti in 5 regioni. Tra le accuse traffico di droga e tentato omicidio · LaC News24; Droga, armi e l’ombra della 'ndrangheta su mezza Italia: 54 arresti da Vibo a Milano; 'Ndrangheta, la polizia esegue 54 misure cautelari in cinque regioni. Ndrangheta, maxi operazione della polizia di Stato: 54 arresti in 5 regioniGli investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 soggetti, ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di ... tg24.sky.it ‘Ndrangheta, maxi operazione della polizia in cinque regioni: 54 arrestiLe accuse vanno dal traffico di stupefacenti al tentato omicidio, fino all’uccisione di animali. Tutti i reati contestati sono aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa. Gli agenti della ... lettera43.it L’inchiesta Hydra ha scoperchiato l’alleanza tra ‘ndrangheta, camorra e mafia al nord. Dalle carte i legami con la politica - facebook.com facebook